باشاغا يبحث في إيطاليا التحضيرات لمؤتمر باليرمو

بحث وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، التحضير لمؤتمر باليرمو الذي سيعقد خلال الأيام القادمة، إلى جانب والتعريف بما تم اتخاذه من ترتيبات أمنية لتأمين العاصمة طرابلس .

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية ،أن ذلك جاء خلال زيارة أجرها إلى جمهورية إيطاليا برفقة وفد أمني رفيع المستوى يوم الثلاثاء الماضي الموافق السادس من نوفمر، شملت عقد سلسلة اجتماعات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ووزيرة الدفاع.

وتم خلال الزيارة مناقشة سبل تفعيل التعاون الأمني بين البلدين، إلى جانب الاتفاق على بدء تنفيذ الدورات التدريبية بشكل عاجل لتطوير قدرات الشرطة الليبية في مكافحة الجريمة والإرهاب والهجرة غير القانونية .

وفي ذات السياق، بحث وزير الداخلية المفوض خلال اللقاء، مع مسؤولى الشركات التي ترتبط معها وزارة الداخلية بمشروعات في تأمين الحدود وطيران الشرطة ، سبل تطوير أداء الأجهزة الأمنية ودعم تأمين الحدود الليبية .

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