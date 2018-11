«الوطني للأرصاد الجوية» يتوقع سقوط أمطار متفرقة اليوم على بعض المناطق

المتوسط:

توقع خبراء الطقس والأرصاد في نشرة صادرة اليوم، عن المركز الوطني للارصاد الجوية الليبية حول حالة الطقس في ليبيا والحالة الجوية، أن تشهد سقوط أمطار متفرقة وقد تكون جيدة على بعض عدد من المناطق في مختلف أنحاء البلاد.

ولفتت النشرة الجوية إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار متفرقة وقد تكون جيدة على بعض المناطق مصحوبة بزوابع رعدية هذا اليوم على بعض مناطق الشمال الشرقي «المرج– البيضاء– شحات– درنة– طبرق– بنغازي– الجغبوب) وتشمل مناطق الشمال الغربي يوم الغد.

وأشارت النشرة، إلى أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة القصوى المتوقعة على المناطق الساحلية ما بين ( 22-27) درجة مئوية ولا تتجاوز (18) درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

بينما يشهد طقس المناطق الجنوبية وفقاً للنشرة يبقى الطقس مستقر على أغلب المناطق مع درجات حرارة قصوى متوقعة ما بين (23-29) درجة مئوية وتصل على غات إلى (32) درجة مئوية.

