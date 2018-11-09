سلامة: الهيئة التشريعية الوحيدة في ليبيا عقيمة إلى حد كبير

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، تواصل الجهود الرامية إلى تعديل هيكلية المجلس الرئاسي.

وأعرب سلامة خلال إحاطته أمس الخميس أمام مجلس الأمن، عن تقدير البعثة الأممية التواصل المستمر بين أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والذي بدأ مع الاجتماعات التي نظمتها البعثة بين المجلسين في خريف عام 2017.

وبين سلامة، أن منح الشعب الليبي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي كافة الفرص لمجلس النواب علّه يضع نصب عينيه مصلحة البلاد، إلا أنه أخفق في الإطلاع بمسؤولياته، مبيناً أنه بعد إنقضاء عدة أشهر من التعهد الملزم بالخروج بالتشريعات اللازمة لإجراء الاستفتاء على مقترح الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لم يتحقق أي شيء على الإطلاق.

وبين سلامة، أن تأجيل الجلسات والتصريحات المتناقضة لم تكن سوى مجرد وسيلة يُقصد منها تضييع الوقت، فالجسم الذي يسمّي نفسه الهيئة التشريعية الوحيدة في ليبيا عقيم إلى حد كبير.

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