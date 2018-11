المتوسط:

أشاد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، بدور مدينة مصراتة في العملية السياسية، ودعمها لمسار الانتخابات، إلى جانب دحرها للإرهاب.

من جهته، شدد وفد مدينة مصراتة، الذي يزور باريس حاليًا، على ضرورة أن يحقق المجلس الرئاسي الأهداف التي جاء من أجلها حتى يحظى بالدعم والقبول السياسي وهي توحيد مؤسسات الدولة والسعي الجدي لإجراء انتخابات.

