باشاغا يختتم زيارته إلى روما بلقاء وزيرة الدفاع

إختتم وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، زيارة العمل بالعاصمة الإيطالية روما والتي قام بها برفقة الوفد الأمني المرافق له، بلقاء وزيرة الدفاع اليزابيتا ترينيا.

وبحسب وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، تم خلال هذا اللقاء إستعراض ما تم الإتفاق عليه والتأكيد على دعم وزارة الداخلية الليبية بالدورات التدريبية التخصصية والطيران العمودي والمعدات والتجهيزات الفنية.

الجدير بالذكر إن وزير الداخلية المفوض قام بإجراء لقاءات مع الشركات التي تتعامل معها وزارتي الدفاع والداخلية الإيطالية، والتي أبدت إهتمامها وجديتها في تقديم المساهمات التي تطور قدرات وأدوات عمل وزارة الداخلية.

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