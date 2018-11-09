شروع لجنة تدقيق المطالبات المالية بصحة الوفاق في تنفيذ أعمالها

أعلن مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة بحكومة الوفاق، فوزي أونيس، أن اللجنة المكلفة بمراجعة وتدقيق المطالبات المالية للمصحات المتعاقد معها من طرف وزارة الصحة؛ لشراء الخدمات الطبية؛ قد شرعت في تنفيذ أعمالها.

وبحسب المكتب الإعلامي للوزارة، سيتم تسديد نسبة 30% من ديون المصحات الخاصة المستحقة على وزارة الصحة؛ بعد التدقيق في المعاملات المالية وتكاليف العلاج وأذونات الصرف ، إلى جانب تحويل صورة من أعمال اللجنة لهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، كما سيتم إعطاء الأولوية في تسديد المطالبات المالية للمصحات التي لم تتوقف عن استقبال المواطنين الذين يتم علاجهم على نفقة الدولة طيلة المدة الماضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا