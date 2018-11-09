ترحيل 120 مهاجرا من مطار تمنهنت

أقلعت أمس الخميس من مطار تمنهنت في سبها طائرة تحمل على متنها 120 مهاجرا (75 رجلا و 30 امرأة و 6 أطفال و9 رضع) إلى لاغوس في نيجيريا في إطار خطة العودة الطوعية للمهاجرين.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن استأنفت هيئة الهجرة التابعة للأمم المتحدة برنامج العودة الطوعية، حيث يقوم البرنامج بتقديم الدعم للمهاجرين

الذين تقطعت بهم السبل ممن يرغبون في العودة إلى أوطانهم، و ي الأشهر الأخيرة توسعت المنظمة الدولية للهجرة في الوصول إلى

الجنوب من خلال بعثات ميدانية متعددة؛ لجعل عمليات العودة الطوعية ممكنة.

وقال محمد حموزي مساعد العمليات في المنظمة الدولية لحقوق الإنسان “لقد عملنا بشكل مكثف في الجنوب للتأكد من أن المهاجرين

الذين يعيشون في المناطق الحضرية أو مراكز الاحتجاز يحضون بظروف جيدة، ومن يرغب منهم في العودة إلى ديارهم بأمان يمكنهم الحصول على دعمنا”.

وتم تأمين النقل البري للمهاجرين من براك الشاطئ وسبها ،كما تم تزويد المهاجرين بالمواد الغذائية وغير الغذائية، وقدمت المنظمة الدولية للهجرة فحوصات وعلاجا للمهاجرين الضعفاء والمرضى قبل مغادرتهم.

يشار إلى أنه حتى الآن في عام 2018 ، قدمت المنظمة الدولية للهجرة المساعدة الإنسانية الطوعية إلى ما مجموعه 622. 14 مهاجرا في ليبيا ، من بينهم 3503 مهاجرين من نيجيريا تليها مالي ثم النيجر.

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