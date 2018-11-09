المجبري يلتقي سفير الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا

وقال مصدر مقرب من المجبري فى حديث لـ المرصد بان اللقاء تم في مقر بعثة الاتحاد الاوروبي بالعاصمة التونسية تونس حيث ناقشا آخر المستجدات السياسية والإقتصادية والأمنية في ليبيا ، كما أمد ذات المصدر بأن المجبري لازال مقاطعاً للرئاسي ولم يتخذ أي قرار جديد بالخصوص.

وقال مصدر مقرب من المجبري فى حديث لـ المرصد بان اللقاء تم في مقر بعثة الاتحاد الاوروبي بالعاصمة التونسية تونس حيث ناقشا آخر المستجدات السياسية والإقتصادية والأمنية في ليبيا ، كما أمد ذات المصدر بأن المجبري لازال مقاطعاً للرئاسي ولم يتخذ أي قرار جديد بالخصوص.

وكان المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة قد إلتقى في مقر بعثة الأمم المتحدة بتونس أمس الخميس مع المجبري فى أول ظهور له منذ أكثر من شهرين.

سلامة والمجبري ناقشا بحسب تغريدة نشرتها البعثة الأممية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “توتير” آخر المستجدات السياسية والإقتصادية والأمنية في ليبيا.

يشار إلى أن المجبري علق عضويته في المجلس الرئاسي للمرة الثانية في شهر يوليو الماضي ، بعد تهجم مسلحين تيتبعون داخلية الوفاق على محل أقامته في العاصمة وغادر على إثر الهجوم إلى تونس.

المرصد – متابعات