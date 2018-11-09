شخصية مُهمة تُؤكد حضورها لمؤتمر باليرمو

اُضيف اسم جديد ضمن قائمة الحاضرين لمؤتمر باليرمو حيث أعلنت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية، فيديريكا موغيريني، لتمثيل الاتحاد الأوروبي بالمؤتمر.

وقالت المتحدثة باسم موغريني، مايا كوسيانيتش، أن الاتحاد الأوروبي لطالما أكد دعمه للعملية السياسية التي تقودها بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وسيستمر في ذلك.

يُذكر أن المؤتمر سيُعقد في مدينة باليرمو عاصمة جزيرة صقلية على مدى يومين متتالين “12-13” من نوفمبر الجاري، فيما لم تكشف إيطاليا بشكل مُفصل على المحاور الرئيسية التي سيتناولها المؤتمر حتى الآن.

يُشار إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، كانا من أول الشخصيات البارزة التي تأكد عدم حضورها للمؤتمر وفقاً لما نقلته صحيفة “لاستامبا” الإيطالية.

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