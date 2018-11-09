سلامة: ينبغي إجراء الانتخابات الليبية ربيع العام المقبل

شدد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة على ضرورة البدء في عملية إجراء الانتخابات بليبيا في ربيع العام المقبل.

وأوضح سلامة في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، الخميس، أن الأمم المتحدة تريد التركيز على مؤتمر وطني يمنح الليبيين منبرا لمناقشة مستقبلهم وتقليص الخلافات بينهم، مؤكدا أن المؤتمر الوطني سيعقد في الأسابيع الأولى من 2019.

الجدير بالذكر أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قد استلم في الثلاثاء الماضي التقرير النهائي الخاص بمشاورات الملتقى الوطني الليبي الذى عقد بعدد من المدن الليبية.

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