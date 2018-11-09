لنقي يدعو إلى عقد لقاءات خاصة على هامش باليرمو

دعا عضو مجلس الدولة أحمد لنقي إلى عقد لقاء خاص يجمع المشير خليفة حفتر و فائز السراج وعقيلة صالح وخالد المشري على هامش مؤتمر باليرمو الذي سينعقد بعد غد الأحد .

وأكد في تصريح خاص بقناة 218 ، على أن نجاح مؤتمر باليرمو مرهون بعقد الأطراف السياسية المدعوة للمؤتمر لقاءات خاصة تتفق خلالها على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية ومؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة العسكرية وفق خطة ثابتة.

وأشار إلى ضرورة النظر في عودة المهجرين إلى ديارهم مع التزام جميع الأطراف بهذا الاتفاق ، متضمناً تحديدا لموعد الانتخابات مع تعهد الجميع بقبول نتائجها .

وأضاف لنقي أن مؤتمر باليرمو ستكون نتائجه كأي مؤتمر سابق إذا لم يخرج بهذه النتائج الملزمة لكل الأطراف .

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