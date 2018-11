عقد وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باش آغا خلال زيارة عمل إلى العاصمة الإيطالية روما رفقة وفد أمني رفيع المستوى اجتماعات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزيرة الدفاع لمناقشة سبل تفعيل التعاون الأمنى بين البلدين.

وبحث باش آغا خلال لقائه وزير الداخلية الإيطالي مناقشة سبل تفعيل التعاون الأمني بين البلدين وفقًا لما نصت عليه معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون والاتفاق على بدء تنفيذ الدورات التدريبية بشكل عاجل لتطوير قدرات الشرطة الليبية في مكافحة الجريمة والإرهاب والهجرة غير الشرعية.

كما قام الوزير بمناقشة الاستعدادات مع المسئولين في الحكومة الإيطالية فيما يخص التحضير لمؤتمر باليرمو الذى سيعقد خلال الايام القادمة والتعريف بما تم اتخاذه من ترتيبات أمنية لتأمين العاصمة طرابلس.

هذا واختتم وزير الداخلية زيارة العمل التي قام بها الثلاثاء بلقاء وزيرة الدفاع الإيطالية صباح الجمعة بالعاصمة روما.

واستعرض اللقاء ما تم الاتفاق عليه والتأكيد على دعم وزارة الداخلية الليبية بالدورات التدريبية التخصصية والطيران العمودي والمعدات والتجهيزات الفنية.

The post باش آغا يبحث مع المسئولين الإيطاليين في روما تفعيل التعاون الأمني appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا