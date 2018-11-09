نقص السيولة بسرت على طاولة عميد البلدية والبنك المركزي

ناقش عميد بلدية سرت، مختار المعداني، مع مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي، عبد اللطيف التونسي، مشكلة السيولة في البلدية منذ عيد الأضحى.

وبحسب بلدية سرت، فقد أكد التونسي خلال الاجتماع أن مشكلة نقص السيولة ستنتهي قريبا بفعل الاصلاحات الاقتصاديةـ وستصل السيولة لمصارف سرت في القريب العاجل.

وبحث الاجتماع مذكرة الانعاش الاقتصادي لمدينة سرت المقدمة من البلدية والتي سيتم مناقشتها مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، وتعجيل تنفيذ الاجراءات الصادرة من المجلس الرئاسي لصالح بعض القطاعات منها البلدية وجامعة سرت ومستشفى ابن سيناء، هذا وأشار التونسي أنه سيتم تنفيذ هذه القرارات فور إنتهاء الاجراءات الإدارية.

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