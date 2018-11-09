صنع الله يناقش سبل تحسين ظروف العمل مع ممثلي شركة مليته للنفط

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع عدد من ممثلي شركة مليته للنفط والغاز، ظروف العمل وتعزيز بروتوكولات العلاقات المهنية وسبل التواصل في المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها.

وبحسب الموقع الرمسي للمؤسسة، فقد تم الإتفاق خلال الاجتماع الذي عقد الأربعاء، على الوسائل القانونية التي يجب اتباعها لاطلاع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على المسائل المتعلقة بالعمال، بما في ذلك مسألة الأمن والتأمين الصحي والرواتب والمخصصات والتموين،

وشدد صنع الله على دعم المؤسسة لمطالب العاملين، مؤكدا في الآن نفسه إلى إدانة المؤسسة لجميع محاولات وقف أو تعطيل سير الإنتاج من خلال محاولة ابتزاز المؤسسة أو مساومتها أو غيرها من الطرق غير القانونية. وأكد التزام المؤسسة لتحسين ظروف العمل في جميع الحقول والموانئ والمواقع النفطية، وذلك نظرا للتحديات التي تعيشها البلاد. هذا وقدم صنع الله عدد من مقترحات المؤسسة الهادفة إلى تحسين ظروف عمل الموظفين، والتي لا تزال معلقة في انتظار منح السلطات المعنية لموافقتها قبل الشروع في تنفيذها.

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