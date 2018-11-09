بعد عودته من روسيا… حفتر يستقبل سفير بريطانيا لدى ليبيا

بنغازي — سبوتنيك. قال مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة العبيدي في تصريح لوكالة “سبوتنيك” اليوم الجمعة: “عقب عودة القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، إلى أرض الوطن من زيارة العمل الرسمية التي أجراها إلى روسيا ولقائه كبار المسؤولين هناك، أستقبل بمكتبه في الرجمة سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر والوفد المرافق له”.

وأكد العبيدي: “الجانبين تناولا آخر المستجدات على الساحة المحلية والدولية والعلاقات الثنائية بين ليبيا وبريطانيا”.

وزار المشير حفتر موسكو في 7 نوفمبر على رأس وفد رفيع المستوى للقاء كبار المسؤولين الروس وبحث المستجدات على الساحة المحلية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وجاءت الزيارة قبل مشاركة حفتر في مؤتمر باليرمو الدولي حول الأزمة الليبية، المرتقب انعقاده يومي 12و13 من الشهر الحالي.