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وفد “مصراتة” يناقش كيفية إجراء الانتخابات الليبية مع وزير خارجية فرنسا

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

انتهى وفد مدينة مصراتة من مشاوراتهم مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

وناقش اللقاء الذي ضم وفد من أعضاء مجلسي النواب والاستشاري للدولة وعسكريين مع وزير الخارجية الفرنسي مستجدات الوضع في ليبيا، وكيفية إجراء الانتخابات الليبية.

ويذهب الوفد المصراتي  إلى روما لإجراء مشاورات مماثلة مع الحكومة الإيطالية التي تعتزم إقامة ملتقى باليرومو حول ليبيا منتصف الشهر الجاري.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • هؤلاء الشردمه الخونه فية اليهود مسلوبي الكرامه و عديمي الشرف لا يمثلوا الليبيين. الشعب الليبي الحر اكبر من يمثله كمشة فروخ حرام

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