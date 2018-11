وفد “مصراتة” يناقش كيفية إجراء الانتخابات الليبية مع وزير خارجية فرنسا

المتوسط:

انتهى وفد مدينة مصراتة من مشاوراتهم مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

وناقش اللقاء الذي ضم وفد من أعضاء مجلسي النواب والاستشاري للدولة وعسكريين مع وزير الخارجية الفرنسي مستجدات الوضع في ليبيا، وكيفية إجراء الانتخابات الليبية.

ويذهب الوفد المصراتي إلى روما لإجراء مشاورات مماثلة مع الحكومة الإيطالية التي تعتزم إقامة ملتقى باليرومو حول ليبيا منتصف الشهر الجاري.

