الماية تطالب السراج بالعدول عن نقل محلة الطويبية لبلدية الزاوية

الماية-العنوان

وجه أعيان وأهالي بلدية الماية رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أعربوا فيها عن رفضهم القاطع لقرار ضم محلة الطويبية إلى بلدية الزاوية، مطالبين بإصدار قرار يلغي قرار الضم.

وأعرب الأعيان في الخطاب الذي اطلعت العنوان على نسخة منه عن استغرابهم لهذا القرار، مؤكدين على أن الطويبية نسيج اجتماعي وقبائلي وجزء لا يتجزأ من بلدية الماية.

وطالب الأعيان السراج بإصدار قرار يلغي قرار الضم وإعادة محلة الطويبية إلى بلدية الماية، وذلك تجنبا للفتن بين منطقة الزاوية ومنطقة سهل الجفارة.

وهدد الأعيان بتصعيد الأمر خلال الأيام القادمة في حال رفض رئيس المجلس الرئاسي لمطلبهم.

وتساءل الأعيان هل صدور القرار تم بعد الرجوع إلى أهالي المنطقة ونوابها وأعيانها وعمداء البلديات.

ونظم يوم الخميس أهالي منطقة الماية والطينة والطويبية مظاهرة احتجاجا وتنديدا بقرار المجلس الرئاسي بفصل منطقة الطويبية عن منطقة الماية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية