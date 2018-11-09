الأعلى للدولة يطالب بفرض عقوبات

طالب عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس، بفرض عقوبات على من لا يلتزم بأي اتفاق قد تبرمه الأطراف السياسية فيما بينها، أو التهديد باستخدام القوة لردع أي مخترق له، مؤكدا أن هذا هو السبيل الوحيد لضمان التزام الأطراف على تنفيذ ما يتم الاتفاق قد بشأنه، أو أي ميثاق يوقع خلال اجتماعات باليرمو المقبلة.

وأكد كرموس في تصريحاته لسبوتنيك أن مؤتمر باليرمو سيكلل بالنجاح إذا ما تعامل المجتمع الدولي مع الملف الليبي بشكل جدي.

وأشار كرموس إلى أن المجلس الاعلى للدولة ما زال متمسكا بمطالبه،التي أكد عليها في مؤتمر باريس وهي اعتبار اتفاق الصخيرات هو الأساس لأي اتفاق جديد، وضرورة أن تكون المؤسسة العسكرية تحت السلطة المدنية، إضافة إلى أن يتم إجراء استفتاء على الدستور قبل المرور إلى الانتخابات الرئاسية.

يذكر أن الحكومة الإيطالية تنظم مؤتمرا دوليا حول ليبيا في باليرمو منتصف نوفمبر الحالي يضم الأطراف الليبية ومن المتوقع أن يشهد حضورا دوليا، وأن يصل إلى حلحلة الملفات العالقة في الأزمة الليبية.

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