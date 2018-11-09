نصية: الملتقى الوطني بحاجة لتوافق دولي مفقود

قال عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، إن تحديد موعد للانتخابات في الربيع القادم على أن يسبقه ملتقى وطني لم تُحدد معالمه بعد، وبحاجة لتوافق دولي مفقود حتى الآن.

واعتبر نصية في منشور على صفحته بالفيسبوك، أن خارطة الطريق غير واقعية، وهروب للأمام ودغدغة لعواطف الناس التي تتطلع للانتخابات، لافتا إلى أنها ضاقت ذرعا بكل الأجسام التشريعية والتنفيذية القائمة الآن.

وأشار إلى وجوب توحيد السلطة التنفيذية وتوحيد مؤسسات الدولة وإقامة الملتقى لتتويج الدخول للمرحلة الدائمة بكل الليبين هو السبيل المنطقي والواقعي في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد. وأكد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، أن ما طرحه المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة خلال إ حاطته أمس الخميس أمام مجلس الأمن، لا يتعارض مع مشروع إعادة توحيد السلطة التنفيذية. هذا وبين أن عقد ملتقى وطني في ظل سلطة موحدة أفضل بكثير من إقامته في ظل انقسام مؤسساتي، حيث يمكن أن يلعب دور كبير في التهيئة للانتخابات ومعالجة المسار الدستوري .

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