وفد مصراتة يناقش مع لودريان بباريس توحيد المؤسسات والانتخابات بليبيا

التقي وفد مدينة مصراتة، أمس الخميس، مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ومسؤول شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالوزارة جيروم بونافون، وذلك بمقر وزارة الخارجية الفرنسية بالعاصمة باريس.

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة أبو القاسم قزيط، إن النقاش في هذا اللقاء تمحور حول السبل الكفيلة بتوحيد مؤسسات الدولة السياسية والعسكرية، وكيفية الوصول إلى انتخابات ناجحة تعيد توحيد ما تفرق من مؤسسات الدولة.

وذكر قزيط لليبيا الخبر، أن وفد مصراتة أكيد على ضرورة أن يحقق المجلس الرئاسي الأهداف التي جاء من أجلها حتى يحظى بالدعم والقبول السياسي، وهي توحيد مؤسسات الدولة والسعي الجدي لإجراء انتخابات والتي لا يبدوا أفق واضح لها حتى اليوم، حسب قوله.

ونقل قزيط الذي كان أحد أعضاء وفد مصراتة، إشادة الوزير الفرنسي بدور مدينة مصراتة وقوات البنيان المرصوص في دحر الإرهاب وتنظيم الدولة في سرت، ودور المدينة في العملية السياسية.

كما أشار لودريان، إلى “دعم مصراتة لمسار الانتخابات يعطيه دفعة إضافية لأن من وجهة نظر فرنسا أن الطريقة الوحيدة لتوحيد المؤسسات هي انتخابات جديدة، وإلا التشظي يزداد يوما بعد يوم”، على حد قوله.

يذكر أن وفد مدينة مصراتة ضم عضوي مجلس النواب سليمان الفقيه ومحمد الرعيض والنائب المقاطع محمد الضراط قلاو، وعضو المجلس البلدي مصراتة علي بوستة، واللواء سالم جحا، وعضو لجنة المصالحة بين مدينتي مصراتة والزنتان الطاهر الباعور، إضافة إلى أبوالقاسم قزيط.

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