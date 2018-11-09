لا ستامبا: وفد مصراتة سيصل إلى روما قادما من باريس

توقعت صحيفة “لا ستامبا” الإيطالية، وصول وفد مدينة مصراتة الليبية إلى العاصمة روما اليوم الجمعة، قادما من العاصمة الفرنسية باريس.

وذكرت الصحيفة، أن انتقال وفد مصراتة (السياسي – العسكري) من باريس إلى روما يدحض ما يتم تداوله عن عدم التعاون الفرنسي – الإيطالي في الملف الليبي، بحسب ما نشرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم.

وتحدثت الصحيفة عن تعاون على “مستوى يومي” بين المسؤولين الإيطاليين والفرنسيين، مستشهدة بلقاء جرى يوم الثلاثاء الماضي بين مسؤولين رفيعي المستوى بالرئاسة الفرنسية ونظرائهم من الجانب الإيطالي حول الملف الليبي.

وأكدت “لا ستامبا” الإيطالية، أن رئيس الدبلوماسية الفرنسية سيشارك ممثلاً لبلاده في مؤتمر باليرمو حول ليبيا، الذي سينطلق يوم الاثنين المقبل.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قد وصف في تصريحاته خلال زيارته إلى تونس قبل أسبوع، دعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمؤتمر بـ”الأمر الأساسي”.

وقد التقي وفد مدينة مصراتة، أمس الخميس، مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ومسؤول شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالوزارة جيروم بونافون، وذلك بمقر وزارة الخارجية الفرنسية بالعاصمة باريس، لبحث سبل توحيد مؤسسات الدولة السياسية والعسكرية، وكيفية الوصول إلى انتخابات ناجحة.

يذكر أن وفد مدينة مصراتة ضم عضوي مجلس النواب سليمان الفقيه ومحمد الرعيض والنائب المقاطع محمد الضراط قلاو، وعضو المجلس البلدي مصراتة علي بوستة، واللواء سالم جحا، وعضو لجنة المصالحة بين مدينتي مصراتة والزنتان الطاهر الباعور، وعضو المجلس الأعلى للدولة أبوالقاسم قزيط.

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