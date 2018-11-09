موغيريني تشارك بمؤتمر باليرمو حول ليبيا الإثنين القادم

تشارك الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في مؤتمر باليرمو حول ليبيا المقرر إقامته في يومي الإثنين والثلاثاء القادمين، ممثلة عن الاتحاد الأوروبي.

وأكدت المتحدثة باسم موغيريني، مايا كوسيانيتش، أن التكتل الموحد بالاتحاد الأوروبي يريد التأكيد على استمرار عمله خلف الأمم المتحدة لتسهيل انتقال ليبيا نحو السلم والازدهار، وفق ما نشرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم الجمعة.

وأشارت كوسيانيتش، إلى أن الاتحاد الأوروبي يقدم منذ سنوات مساعدات متعددة الأطياف لليبيا تتمثل دعم مؤسسات الدولة، وتحسين مناخ الأعمال وإدارة الخدمات المالية، ودعم جهود البلديات والمساهمة في تعزيز عمل المجتمع المدني، وفق قولها.

ويهدف مؤتمر باليرمو إلى حشد دعم دولي للعملية السياسية في ليبيا التي تقودها الأمم المتحدة في هذا البلد عبر مبعوثها الأممي غسان سلامة.

ويعمل الاتحاد الأوروبي في الملف الليبي، ضمن ما يسمى باللجنة الرباعية الدولية لليبيا والتي تجمعه بالجامعة العربية، والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

ومن المتوقع أن يشهد مؤتمر باليرمو الدولي مشاركة محلية واسعة من عدة أطراف فعالة في الأزمة الليبية، إضافة إلى مشاركة دولة بأعلى مستويات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر