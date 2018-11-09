السراج يبحث مع أردوغان بإسطنبول المستجدات السياسية والتعاون الاقتصادي

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء اليوم الجمعةبالعاصمة إسطنبول، حول مستجدات الوضع السياسي في ليبيا والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقد حضر هذا الاجتماع وزير الخارجية المفوض محمد سيالة، ومحافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير، والمستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي طاهر السني، ووكيل وزارة الصحة محمد هيثم وسفير ليبيا لدى تركيا عبد الرزاق مختار، إضافة إلى عدد من كبار مسؤولي الدولة التركية.

وأكد السراج في بداية اللقاء، على العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وعلى أهمية الدور التركي وتأثيره إقليميا واستراتيجيا، معبراً عن تقديره لدعم تركيا للمسار الديمقراطي في ليبيا، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وناقش السراج مع الرئيس التركي، مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، مشيرا إلى مؤتمر باليرمو الذي دعت إيطاليا إلى انعقاده في إطار الجهود الدولية لمساعدة ليبيا على إيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة.

وتحدث السراج، على جهود حكومة الوفاق الوطني لتحقيق الاستقرار والإيفاء بمتطلباته، والتي تضمنت إطلاق برامج عن الإصلاحات الاقتصادية والمنظومة الأمنية عبر ترتيبات يجري تنفيذها على مراحل تبدأ بالعاصمة وتمتد لتشمل مدن أخرى، مشيدا بدور بعثة الأمم المتحدة الحيوي والإيجابي الداعم لهذه الخطوات.

وجدد رئيس المجلس الرئاسي، تأكيده على تطلع الليبيين لبناء دولة مدنية ديمقراطية، عبر المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات السيادية، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ليختار الشعب وفق إرادته الحرة من يقود البلاد، على حد قوله.

كما بحث الاجتماع سبل تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين ليبيا وتركيا، وتطرقت المحادثات بشكل خاص إلى التعاون الاقتصادي بين البلدين وآليات تطوير هذا التعاون، وتناول اللقاء ملف الشركات التركية وإجراءات عودتها لاستئناف أعمالها في ليبيا.

وأكد فائز السراج، على أهمية عودة الشركات التركية للمساعدة في تنشيط الاقتصاد وإعادة الإعمار في ليبيا، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

من جانبه جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعم بلاده للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني، مشيدا بما يبذله السراج من جهود لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، مؤكدا على استعداد تركيا للمساهمة في مجالات الاستثمار والتنمية وبرامج إعادة الإعمار في ليبيا وتقديم ما يطلب منها في هذا الجانب.

وقد حضر الرئيسان فائز السراج ورجب طيب أردوغان، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي الصحة في البلدين بشأن التعاون المشترك ودعم القطاع الصحي وتوفير العلاج المناسب للمرضى، وآلية سداد الديون المستحقة خلال السنوات الماضية.

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