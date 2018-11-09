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“السراج” في ضيافة “أردوغان” و “صفقة تعاون”

تم النشر منذُ 53 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى تركيا حيث استقبله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضمن زيارة عمل قصيرة رفقة وزير الخارجية ومحافظ البنك المركزي الصديق الكبير وعدد من المسؤولين والمستشارين

السراج أكد على العلاقات التاريخية التي تجمع ليبيا وتركيا، وعلى أهمية الدور التركي وتأثيره إقليميا واستراتيجيا، ومقدّرا للدعم التركي للمسار الديمقراطي في ليبيا، بحسب المكتب الإعلامي للرئاسي

وأبدى الرئيس التركي دعم بلاده للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني مشيدا بما يبذله الرئيس السراج من جهود لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا على حد تعبيره، وأكد على استعداد تركيا للمساهمة في مجالات الاستثمار والتنمية وبرامج اعادة الاعمار في ليبيا

بينما حضر السراج وأردوغان مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي الصحة في البلدين، بشأن التعاون بينهما ودعم القطاع الصحي وتوفير العلاج المناسب للمرضى وآلية سداد الديون المستحقة خلال السنوات الماضية، بحضور وكيل وزارة الصحة محمد هيثم ضمن الوفد المرافق

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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