كرموس: العقوبات “قد تكون” ضمانة لنجاح الاتفاق

قال عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس إنه على المجتمع الدولي والأطراف الراعية للاتفاق السياسي أن تلحق عقوبات وتلوّح باستخدام القوة في حق كل من لا يلتزم ببنود الاتفاق أو يتراجع عنه كما حدث في لقاء باريس العام الماضي

كرموس، في تصريح لوكالة سبوتنيك، قال إن هذه العقوبات من شأنها أن تدفع الجميع إلى تنفيذ الاتفاق دون تراجع كما حدث في السابق، ومؤكدا على أن مؤتمر باليرمو قد ينجح إذا تم تنفيذ هذه الخطوات، التي وصفها بالمغايرة والجديدة

وجدد كرموس أن المجلس الأعلى للدولة متمسك بالثوابت التي أكد عليها في مؤتمر باريس السابق، والتي تضمنت أن تكون المؤسسة العسكرية تحت مظلة السلطة المدنية، وكذلك فيما يتعلق بالاستفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية

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