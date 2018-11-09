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كرموس: العقوبات “قد تكون” ضمانة لنجاح الاتفاق

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس إنه على المجتمع الدولي والأطراف الراعية للاتفاق السياسي أن تلحق عقوبات وتلوّح باستخدام القوة في حق كل من لا يلتزم ببنود الاتفاق أو يتراجع عنه كما حدث في لقاء باريس العام الماضي

كرموس، في تصريح لوكالة سبوتنيك، قال إن هذه العقوبات من شأنها أن تدفع الجميع إلى تنفيذ الاتفاق دون تراجع كما حدث في السابق، ومؤكدا على أن مؤتمر باليرمو قد ينجح إذا تم تنفيذ هذه الخطوات، التي وصفها بالمغايرة والجديدة

وجدد كرموس أن المجلس الأعلى للدولة متمسك بالثوابت التي أكد عليها في مؤتمر باريس السابق، والتي تضمنت أن تكون المؤسسة العسكرية تحت مظلة السلطة المدنية، وكذلك فيما يتعلق بالاستفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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