طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، فرنسا بتوحيد موقفها مع إيطاليا بشأن الأزمة الليبية.

وأوضح السراج ، خلال تصريحات صحفية له، ” أن عدم التزام الأطراف المعنية الليبية التي حضرت لقاء باريس هي سبب عدم تطبيق ما جرى الاتفاق عليه”.

وانتقد السراج التدخلات السلبية لبعض الدول في ليبيا، مطالبا ضرورة توحيد الموقف الدولي تجاه الملف الليبي حتى يستطيع الليبيون تجاوز هذه الأزمة.

