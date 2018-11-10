ليبيا في تقرير”فريدوم هاوس” السنوي لحريات الإنترنت

ترجمة خاصة218

نشرت منظمة “فريدوم هاوس” الأمريكية، تقريرها السنوي لحريات الإنترنت، والذي تضمن ترتيب الدولة الليبية، حيث قالت عبر موقعها إن ليبيا حصلت على إجمالي نقاط 51 من 100 درجة فيما يخص حرية الإنترنت، (على أن تكون الدرجة 100 هي الأكثر تشددًا في الحرية).

وأشار التقرير إلى أن أبرز الملاحظات هذا العام تتمثل في التالي:

– الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، والتي واجهت انشقاقًا خلال النزاعات التي اندلعت منذ عام 2011، تم إعادة توحيدها مرة أخرى عام 2018، وبدأت حاليًا في عقد عدد من الاجتماعات لإعادة تسيير المشروعات الخاصة بها.

– في يوليو 2017، تم إعادة خدمة الإنترنت لمدينة سرت بعد إعلان السيطرة على المدينة وطرد المتشددين والمسلحين منها.

– إلقاء القبض على اثنين من المدنيين بسبب مزاعم إهانتهم لعدد من المسئولين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وبشكل عام، يشير التقرير إلى أن الإنترنت في ليبيا شهد تحسنًا ملحوظًا في الخدمات على الرغم من الصراعات والنزاعات المستمرة التي تشهدها البلاد، والتي أثرت بشكل مباشر عليه، على الرغم من أن كل الدراسات الحديثة شددت على ضرورة وجود خدمات الإنترنت واستخدامه كسلاح قوي في ظل الأزمات المشابهة.

وسلط التقرير الضوء على انقطاع خدمة “فيسبوك” الذي كان متعمدًا من الحكومة خلال الفترة الماضية، خاصة في العاصمة طرابلس.

ويتوقع التقرير استعادة استقرار الإنترنت وعودته لعمله بشكل طبيعي مع استقرار الأوضاع السياسية وإحكام حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، قبضتها على المؤسسات الوطنية والحكومات، والعمل بشكل مستقر مع كل الجهات داخل الدولة.

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