الأموال المجمدة … من بلجيكا إلى بريطانيا والبحرين قبل وقوعها بيد المليشيات

أفادت وسائل إعلام بلجيكية أن الأموال الليبية المجمدة في بلادها قد حُولت إلى بريطانيا، ثم البحرين قبل أن تقع ” ربما في يد الميليشيات المسلحة بليبيا”.

ونقلت وكالة ” آكي ” الإيطالية عن وسائل إعلام بلجيكية تصريحات المسؤول عن تحرير الأموال الليبية “مارك مونبالو” الذي شغل عدة مناصب عالية في وزارة المالية ومؤسسات مالية، قوله، إنه تلقى أمراً بالتوقيع على وثيقة تجيز تحرير الأموال الليبية المجمدة، موضحاً أنه ليس لديه أي سبب لرفضه، حسب آكي.

وقال “مونبالو” لم أتخد القرار بمفردي كما يُشاع، وسأدلي بمزيد من التفاصيل أمام البرلمانيين”، رافضاً الإفصاح عن اسم الشخص الذي طلب منه التوقيع.

وكانت وسائل إعلام بلجيكية قد كشفت تحقيقات تفيد المساس بالأموال الليبية المجمدة في المصارف البلجيكية، التي تقدر بـ17 مليار يورو.

يُشار إلى أن وزير المالية البلجيكي “يوهان فان أوفرفيلت” كان قد اتهم سلفه “ستفان فاناكريه” بإجازته تحرير فوائد الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا.

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