«افحيمة» يتوقع فشل مؤتمر باليرمو.. لن يختلف عن اتفاق باريس

المتوسط:

قال عضو مجلس النواب ، صالح افحيمة، بأن نتائج مؤتمر باليرمو المقبل لن تكون أكثر قيمة من نتائج اتفاق باريس، خاصة إذا ما استمرت بعض الدول بفرض رأيها ومصالحها على حساب عقلانية الحل، مبيناً أن نتائج هذا المؤتمر يجب أن تكون في ظل حكومة واحدة قوية تتوحد تحتها كافة المؤسسات في كل أرجاء البلاد وتسيطر على كل مقدراتها.

وأوضح افحيمه في تصريح صحافية، أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، قد أشار خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي الخميس، على توحيد الحكومة وبسط سيطرتها على كامل تراب البلاد من خلال إعادة هيكلة الرئاسي وتشكيل حكومة وفاق بشرعية محلية إضافة إلى دعمها دوليا لتقوم بدورها في الإشراف على الانتخابات بعد توحيد المؤسسات وخلق حالة من الاستقرار من أجل الاستفتاء على الدستور الدائم الذي يجب أن يكون ما أمكن هو القاعدة الدستورية للانتخابات القادمة.

وشدد افحيمه، على أهمية إعادة هيكلة المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة متوافق عليها من جميع الأطراف لتكون هي السلطة التنفيذية الوحيدة التي تتوحد في ظلها كل مؤسسات الدولة وتنهي حالة الانقسام .

