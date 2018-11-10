باشاغا يبحث مع وزيرة الدفاع الإيطالية دعم وزارة الداخلية

بحث وزير الداخلية، فتحي باشاغا مع وزيرة الدفاع الإيطالية، “اليزابيتا ترينيا”، إمكانية دعم وزارة الداخلية بالدورات التدريبية التخصصية والطيران العمودي والمعدات والتجهيزات الفنية.

وقام باشاغا خلال زيارته لروما بإجراء لقاءات مع الشركات التي تتعامل معها وزارتا الدفاع والداخلية الإيطالية، وأبدت هذه الشركات اهتماما بتقديم المساهمات التي تطور قدرات وأدوات عمل وزارة الداخلية الليبية.

يذكر أن وزير الداخلية فتحي بشاغا يقوم حالياً بزيارة للعاصمة الإيطالية روما عقد فيها لقاءات مع مسؤولين في الحكومة والشركات المتخصصة الإيطالية.

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