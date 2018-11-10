التعليم تفتح باب التسجيل بمراقبات التعليم النائية

أعلنت إدارة الاحتياط العام بوزارة التعليم، السبت، فتح باب التسجيل للمعلمين الذين يرغبون في الالتحاق بمراقبات التعليم بالمناطق النائية لتغطية احتياجات النقص في مواد الرياضيات والاجتماعيات والتاريخ واللغة الانجليزية.

وقال مدير إدارة الاحتياط العام عبد الفتاح الفاضلي للرائد، إن فتح باب التسجيل هو للاستفادة من فرص العمل وتغطية العجز الحاصل بالمراقبات التعليمية بالمدن،

مؤكدا أن الطلبات بدأت تصل إلى الإدارة.

وأوضح الفاضلي أن المعلمين المتقدمين للحصول على فرص عمل سيعاملون وفق قرار الميزة المالية 595 للعام 2007، والذي يقضي بأن علاوة الميزة تمنح للمعلمين الذين يعملون خارج مناطقهم بمسافة 100 ك/م، مؤكدا أن الزيادة ستكون بنسبة 200% 100.

وبين الفاضلي أن مراقبات التعليم بالمناطق تتكفل بتوفير مساكن المعلمين وكذلك وسائل النقل من طرابلس إلى المدينة التي سيعملون بها، وأن وهناك مناطق أخرى سيشملها هذا الاجراء مثل الشويرف وغات ومنطقة ربيانة الواقعة في الجنوب الشرقي لليبيا.

يذكر أن إدارة الاحتياط العام تضم المعلمين الذين لا يملكون جداول دراسية ويتبعون وزارة التعليم.

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