«باشاغا» يستنجد بإيطاليا بعد فشله في ضبط الأمن

غادر وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، إلى الأراضي الإيطالية في محاولة لكسب الدعم الإيطالي بعد فشله في ضط الأمن والاستقرار طيلة الفترة الماضية، حيث التقى وزيرة الدفاع الإيطالية، “اليزابيتا ترينيا”، وطلب منها دعم وزارة الداخلية بالدورات التدريبية التخصصية والطيران العمودي والمعدات والتجهيزات الفنية.

وقام باشاغا خلال زيارته لروما بإجراء لقاءات مع الشركات التي تتعامل معها وزارتا الدفاع والداخلية الإيطالية.

يذكر أن وزير الداخلية فتحي بشاغا يقوم حالياً بزيارة للعاصمة الإيطالية روما عقد فيها لقاءات مع مسؤولين في الحكومة والشركات المتخصصة الإيطالية.

