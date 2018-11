المتوسط:

تمكن جهاز خفر السواحل بميناء الصيد البحري بزوارة، من إنقاذ 44 مهاجرًا غير قانوني من على متن زورق مطاطي تعطل بهم في عرض البحر أمس الجمعة.

وبحسب مديرية أمن زوارة، فإن المهاجرين الذين تم إنقاذهم بالتعاون مع المديرية، توزعوا على جنسيات أفريقية متعددة، بما فيها تونس والمغرب والسودان.

