 نقل مهاجرين من طرابلس إلى روما لتوطينهم

كشفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن تعهد 12 دولة بتوفير فرص إعادة توطين لآلاف المهاجرين الموجودين في ليبيا.

وقالت المفوضية أنها نقلت 44 لاجئاً من طرابلس إلى إيطاليا لتوطينهم هناك، كما شملت تعهدات الدول نحو 3900 لاجئ، أكثر من 1000 منهم موجودين داخل ليبيا.

وقدرت مفوضية اللاجئين عدد المهاجرين واللاجئين الموجودين في مراكز إيواء تابعة لجهاز الهجرة غير الشرعية بنحو 5400 شخص، نحو 4000 منهم مشمولون باختصاصها لإعادة توطينهم.

وكان المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، شارلي ياكلي، قد عبر عن رفضه لإعادة المهاجرين عقب إنقاذهم إلى ليبيا، خوفاً عليهم من تردّي الأوضاع الأمنية.

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