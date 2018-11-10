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 نقل مهاجرين من طرابلس إلى روما لتوطينهم

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن تعهد 12 دولة بتوفير فرص إعادة توطين لآلاف المهاجرين الموجودين في ليبيا.

وقالت المفوضية أنها نقلت 44 لاجئاً من طرابلس إلى إيطاليا لتوطينهم هناك، كما شملت تعهدات الدول نحو 3900 لاجئ، أكثر من 1000 منهم موجودين داخل ليبيا.

وقدرت مفوضية اللاجئين عدد المهاجرين واللاجئين الموجودين في مراكز إيواء تابعة لجهاز الهجرة غير الشرعية بنحو 5400 شخص، نحو 4000 منهم مشمولون باختصاصها لإعادة توطينهم.

وكان المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، شارلي ياكلي، قد عبر عن رفضه لإعادة المهاجرين عقب إنقاذهم إلى ليبيا، خوفاً عليهم من تردّي الأوضاع الأمنية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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