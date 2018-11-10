اجتماع موسع لمناقشة أوضاع صيدليات القطاع الخاص

بحثت إدارة الخدمات الصحية طرابلس، أوضاع صيدليات القطاع الخاص، وسبل العمل على وضع آليات للتفتيش عليها من حيث الحصول على التراخيص وصلاحية العمل بها والموصفات الفنية المتعارف عليها .

وأوضح المكتب الإعلامي للإدراة، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد الخميس الماضي، ضم مدير مكتب القطاع الخاص بسمة الشريف، و التفتيش والمتابعة عبد الرحمن الشويرف، ورئيس نقابة صيادلة طرابلس عبد المجيد أبوخشيم.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على عقد اجتماع أخر خلال الأيام القادمة لوضع خطة عمل محكمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتنظيم آلية عمل الصيدليات والإعلان عن انطلاق الحملات التفتيشية .

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