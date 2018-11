” الخارجية الأمريكية” تعلن تأييدها لإجراء انتخابات ليبية سليمة

المتوسط:

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تأييدها لخارطة الطريق التي طرحها المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة بخصوص إنهاء الأزمة في ليبيا .

وأكد المكتب الصحفي لشؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الامريكية عبر حسابه الرسمي على تويتر، تأييد الجانب الأمريكي لمؤتمر باليرمو.

وأضاف، هذا اللقاء هو فرصة حاسمة للقادة الليبيين والدوليين لاحتضان مقترح سلامة للتأسيس لمؤتمر وطني، وتسريع زخم العملية الدستورية، وإجراء انتخابات موثوقة وسليمة.

