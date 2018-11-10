داعش الإرهابي يشارك في مؤتمر باليرمو

ترجمة خاصة 218

أكد تقرير تحليلي أعدته صحيفة “آي أل سول 24 أوري” الإيطالية أن مؤتمر باليرمو الذي سيعقد في الـ12 والـ13 من نوفمبر الجاري سيشهد حضور طرف غير مرئي.

التقرير المقتضب أشار إلى أنه بخلاف الأطراف الرئيسية الليبية التي أعلنت حضورها، وعلى رأسها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ونظيرتها العالمية ومنها رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو فإن تنظيم “داعش” الإرهابي سيكون حاضرا بقوة، وإن لم يكن من خلال ممثل عنه.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن النشاط المتنامي لهذا التنظيم في ليبيا لاسيما في الجنوب يمثل أولوية من أولويات المؤتمر لأن الخطر يتجاوز ليبيا ليصل إلى أوروبا.

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