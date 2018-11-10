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صحة الوفاق: نستعد لدفع ديون المصحات الخاصة

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باشرت اللجنة المُكلفة بتدقيق المطالبات المالية للمصحات الخاصة عملها بإحصاء ومراجعة الديون المتراكمة على المصحات المتعاقد معها من قبل وزارة الصحة بحكومة الوفاق.

وقال مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، فوزي أونيس، إن هذه الإجراءات تأتي استعداداً لتسديد 30% من ديون المصحات الخاصة المستحقة على وزارة الصحة.

وستشرع الوزارة بتسديد الديون فور انتهاء اللجنة المُكلفة من تدقيق المعاملات المالية، وإرسال صورة من نتائج عملها إلى هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة.

وستُعطى الأولوية في تسديد الديون المالية للمصحات الطبية التي استمرت في فتح أبوابها أمام المواطنين، وقدمت لهم العلاج على حساب الدولة، ولم توقف عملها خلال الفترة الماضية، وفقاً لما ذكرته وزارة الصحة على صفحتها الرسمية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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