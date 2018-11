رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية: المعالجة الأمنية بالبحر غير كافية

المتوسط:

قال رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العقيد، محمد بشر، إنَّ دولة ليبيا تتعامل بكل إنسانية مع المهاجرين من أجل تأمين عودتهم لأوطانهم أو ترحيلهم لدول مستقبلة.

وأضاف بشر، أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يتعامل مع حالات إنسانية لا علاقة لها بالسياسة، وأن الجهاز يتبع حكومة الوفاق الوطني، لكننا نتعامل مع الحالات الإنسانية التي تأتينا من أية جهة.

أوضح بشر، أن المعالجة الأمنية بالبحر لا قيمة لها إذا لم تعالج من الحدود الجنوبية البرية، مؤكدا أن المهاجرين يملكون قرارهم وطموحاتهم عالية.

