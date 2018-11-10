صحة الوفاق تتفق مع نظيرتها التركية على تدريب العناصر الطبية الليبية

ليبيا – شهد قصر السلطان العثماني محمد وحيد الدين في مدينة إسطنبول التركية التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة الليبية ونظيرتها التركية وقعها وزير صحة الوفاق المكلف محمد هيثم عن الجانب الليبي .

هيثم قال وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة إن الإتفاقية نصت على تحقيق تعاونٍ في أعلى مستوياته بين الوزارتين كما نصت على مراجعة الديون المستحقة على الدولة الليبية جزاء علاج المرضى مراجعةً دقيقة تمهيداً لسداد الإلتزامات المتعلقة بملف العلاج وبشكل “تدريجي”.

وأوضح الوزير أن اجتماعاً عقد على هامش توقيع الاتفاقية تم خلاله الاتفاق على تنفيذ برامج تدريبية لعناصر طبية ليبية بناء على مقترحات تقدمها وزارة الصحة الليبية على أن يستكمل الاتفاق في صورته النهائية في زيارات لاحقة يتم الاتفاق عليها فيما بعد.

وجرى توقيع الإتفاقية خلال زيارة يجريها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج امس الجمعة إلى تركيا التقى خلالها بالرئيس التركي رجب الطبيب أردوغان.

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