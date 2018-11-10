افتتاح مصنع أعلاف سرت قبل نهاية العام الجاري

من المقرر أن تتم المباشرة بأعمال صيانة وتشغيل مصنع أعلاف سرت قبل نهاية هذا العام حسب ما أفاد به مدير عام الشركة الوطنية للمطاحن جمال الجويلي .

جاء ذلك خلال اجتماع تم بين عميد بلدية سرت مختار المعداني ورئيس مجلس إدارة الشركة صالح جماعة ، إضافة لمديرها العام جمال الجويلي.

ونوقش خلال الاجتماع وضع مصنع أعلاف سرت ، وآلية استلامه ، حيث أكد عميد بلدية سرت على الاستعداد التام لاستلام المصنع وتسليمه للشركة بالتنسيق مع آمر قوة حماية وتأمين سرت.

كما تطرق المجتمعون الى موضوع توفير الاعلاف لمربي المواشي في بلدية سرت حيث تم الاتفاق على تسريع الاجراءات بشأن استلام كمية الاعلاف التي تم حجزها من مسؤول الشؤون الزراعية والتي تبلغ 1400 طن ستوزع على 14 جمعية زراعية في بلدية سرت .

وتم الاتفاق مع إدارة الشركة، توفير مادة الدقيق من مصنع زليتن وبالتنسيق مع عميد بلدية سرت مباشرة.

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