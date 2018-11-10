إنقاذ 44 مهاجرا قبالة سواحل زوارة بينهم ليبيون

أعلنت مديرية أمن زوارة، إنقاذ 44 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن زورق مطاطي قبالة سواحل المدينة، تعطل بيهم في عرض البحر أمس الجمعة.

وأوضحت المديرية، أن عملية الإنقاذ جرت بالتعاون مع جهاز خفر السواحل بميناء الصيد البحري بزوارة، وجرى نقلهم إلى الميناء وقدمت لهم المساعدات الضرورية، بحسب ما نشرت على صفحتها في “فيسبوك” أمس.

وأشارت المديرية، إلى أنه كان من بين المهاجرين أربع نساء وصبي، منوهة إلى أنه كان من بينهم ليبيين، إضافة إلى مهاجرين من تونس والمغرب والسودان وعدة جنسيات أخرى من دول إفريقية.

وكان حرس حرس السواحل الليبي، قد أنقذ في منتصف الأسبوع الماضي، 116 مهاجرا غير شرعي شمال مدينة الزاوية، وأنقذ 199 أخرين شمال مدينة الخمس.

يذكر أن المنظمة الدولية للهجرة، قد أعلنت عن إعادة أكثر من 1330 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة إلى ديارهم بأمان خلال شهر أكتوبر الماضي.

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