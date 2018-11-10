قزيط: وفد مصراتة أنهى زيارته إلى باريس وعاد إلى مصراتة مباشرة

قال عضو المجلس الأعلى للدولة أبو القاسم قزيط، إن وفد مدينة مصراتة أنهى زيارته إلى فرنسا أمس الجمعة، بلقائه مع مستشارة وزارة الدفاع للشؤون السياسية، وفريق من القادة العسكريين بالوزارة.

وأكد قزيط في تصريحاته لليبيا الخبر اليوم الخميس، أن الوفد أنهاء زيارته إلى باريس وعاد مباشرة إلى مصراتة، نافيا الأنباء المتداولة بشأن توجه الوفد إلى روما.

وأوضح قزيط، أن الحديث في وزارة الدفاع بدأ بتقدير فرنسا العالي للتضحيات الجمة التي قدمتها قوة البنيان المرصوص والكتائب التابعة لمدينة مصراتة في دحر الإرهاب.

ونقل قزيط عن مستشارة وزير الدفاع الفرنسي قولها: إن “قوة البنيان المرصوص قوة أساسية في التصدي للإرهاب بكافة أصنافه، وهي أظهرت صلابة منقطعة النظير في مقارعة الإرهاب، وتم الاتفاق على استمرار التواصل والبحث في كيفية تنسيق الجهود لمحاربة الإرهاب الذي يهدد الجميع”.

وعلق عضو المجلس الأعلى للدولة عن زيارتهم إلى فرنسا قائلا: “ليس لنا ذاكرة مترعة بالألم من الفرنسيين كما هو الحال مع آخرين”، مضيفا أنه “من كان هناك من يعتقد أن ليبيا شاطئ رابع فهو واهم، ليبيا لن تكون الحديقة الخلفية لأحد لا فرنسا ولا إيطاليا”، وفق تعبيره.

وأشار أبوالقاسم قزيط، إلى أنهم “لديهم الرغبة في الاستماع للجميع لكن الليبيين هم وحدهم من يقررون”، معربا عن إيمانه بالمشترك الإنساني، ولكن أكد في الوقت ذاته رفضه لنمط التعالي المورث من حقبة الاستعمار.

وقد التقي وفد مدينة مصراتة، الخميس في باريس، مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ومسؤول شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالوزارة جيروم بونافون، وتمحور النقاش حول السبل الكفيلة بتوحيد مؤسسات الدولة السياسية والعسكرية، وكيفية الوصول إلى انتخابات ناجحة تعيد توحيد ما تفرق من مؤسسات الدولة.

يذكر أن وفد مدينة مصراتة ضم عضوي مجلس النواب سليمان الفقيه ومحمد الرعيض والنائب المقاطع محمد الضراط قلاو، وعضو المجلس البلدي مصراتة علي بوستة، واللواء سالم جحا، وعضو لجنة المصالحة بين مدينتي مصراتة والزنتان الطاهر الباعور، إضافة إلى أبوالقاسم قزيط.

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