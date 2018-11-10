أبوفايد: الأعلى للدولة جمد الجدول الزمني لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية

أعلن عضو المجلس الأعلى للدولة إدريس أبوفايد، أن المجلس جمد الاتفاق على الجدول الزمني لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية مع مجلس النواب والذي تم تسريبه قبل أوانه لبعض وسائل الإعلام.

وأكد أبوفايد على صفحته الشخصية في “فيسبوك”، أن المجلس اتفق على إعادة النظر في الجدول الزمني إلى ما بعد مؤتمر باليرمو حول ليبيا من قبل اللجنة المعنية بالتشاور مع مكتب الرئاسة.

من جهته قال عضو المجلس الأعلى للدولة السنوسي القمي، إن أعضاء المجلس فوجئوا بوجود نقاط في البيان الذي تمت مناقشته الخميس الماضي غير متفق عليها في الاتفاق السابق.

وأوضح القمي في تصريحاته، أن من بين هذه النقاط إدخال أطراف وجهات أخرى مع المجلسين لم يتم تضمينها في أي اتفاق سابق، على حد قوله.

وكان مجلسا النواب والأعلى للدولة، قد أعلنا نهاية الشهر الماضي، اتفاقهما حول إعادة هيكلة تشكيل السلطة التنفيذية إلى مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين، ورئيس وزراء منفصل يشكل حكومة وحدة وطنية تعمل في كامل ربوع ليبيا.

وجاء ذلك في بيان صحفي مشترك صدر عن رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب عبدالسلام نصية، ورئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس الأعلى للدولة بشير الهوش، أكدا فيه استكمال لقاءات لجنتي الحوار في المجلسين وفق المادة (12) من الاتفاق السياسي الليبي، وفق نص البيان.

وكشف رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب عبدالسلام نصية، بعد أيام من الاتفاق، عن الخطوات القادمة التي سيتم إجراؤها بعد التوافق على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وقال نصية، إن الخطوة القادمة بعد التوافق حول إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، وضع برنامج زمني ومكاني لانعقاد التجمعات الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الرئاسي وتضمين الاتفاق السياسي المعدل للإعلان الدستوري خلال الأيام القادمة.

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