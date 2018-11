المتوسط:

بحث الممبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، مع مسؤول المنطقة العسكرية الغربية ومع مجلس الأعيان في الزنتان احتياجات المدينة.

وبحسب تغريدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فقد جاء ذلك في اجتماع بكلية الزنتان للتربية، والتي تم فيها مناقشة ضرورة تفعيل دور المشايخ والأعيان لمعالجة التداعيات الأمنية والإقتصادية والاجتماعية المتراكمة منذ أحداث ٢٠١٤.

