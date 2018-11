المنظمة الدولية لحماية الطفولة تختتم مشروع «فضاء بلا قيود» ببنغازي

المتوسط:

قامت «المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة»، اليوم السبت، باختتام مشروع (فضاء بلا قيود)، في مدينة بنغازي.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمنظمة، بأن المشروع استهدف تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة مجانا على منظومة حجز تذاكر الطيران «أماديوس»، مضيفًا أن مشروع فضاء بلا قيود أطلقته المنظمة نهاية شهر مارس الماضي برعاية الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وتضمن ثلاث دورات تدريبية استهدفت 60 شخصًا من ذوي الإعاقة.

وتضمنت الاحتفالية تكريم المشاركين في المشروع والقائمين على إنجاحه، بحضور مدير إدارة التدريب والتعاون الدولي بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي ناصر فضيل ورئيس المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة محمد السليني.

