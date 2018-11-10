شركة المدار: مع بداية العام القادم أسعار الانترنت سترتفع بشكل خيالي

ليبيا – أرجع مدير مكتب الإعلام بشركة المدار محمد البديري ، رفع الشركة لأسعار المكالمات الدولية الى تكلفتها العالية الحالية إلى تحديد رسوم إضافية من قبل المجلس الرئاسي على العملة الأجنبية.

البديري أوضح في تصريح لقناة النبأ تابعته المرصد أمس الجمعة بأنه ونظراً لتأجير السعات الخاصة عبر شبكة الوصلات والكوابل من شركة الاتصالات الدولية التي يتم الدفع لها بالعملة الصعبة نظير تمرير حصتنا ، ومع اضافة رسوم للعملة زادت التكلفة بشكل كبير مما ألزم الشركة بتغيير أسعار المكالمات .

وأكد البديري بأنه رغم الزيادة العالية إلا أنه تمت إضافة زيادة وصفها بـ”البسيطة” على إتصالات زبائن الشركة الدولية دون أن يحدد قيمتها ، كاشفاً على أن الزيادة في أسعار خدمات الانترنت ستكون خيالية مع بداية العام القادم بعد اضفة الرسوم على بيع العملة الصعبة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية