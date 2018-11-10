السيسي وكونتى يبحثان تسوية سياسية للأزمة الليبية خلال اتصال هاتفي

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اتصالاً هاتفيًّا من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضى، في بيان على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، إنه تم خلال الاتصال التباحث بشأن عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الوضع في ليبيا.

وأكد السيسي، في هذا الإطار، دعم مصر مختلف الجهود الرامية إلى التوصل «لتسوية سياسية للأزمة الليبية، ووفقًا لمبادئ الموقف المصري المتمسك بوحدة أراضي ليبيا ودعم مؤسساتها الوطنية واحترام إرادة شعبها، وبما يساهم في عودة الاستقرار والأمن إلى منطقة الشرق الأوسط.».

وتتجه الأنظار يوم الإثنين المقبل صوب مدينة باليرمو بجزيرة صقلية المقابلة للساحل الليبي، لمتابعة المؤتمر الدولي حول ليبيا، بعدما أنهت السلطات الإيطالية أوراق الحشد الدولي لإنجاح أهدافه التي ترتكز على بناء أرضية سياسية مشتركة لأطراف الصراع يُمكن البناء عليها للوصول إلى استقرار دائم في البلاد.

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