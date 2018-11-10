الرعيض: وفد مصراتة بحث في باريس الانتخابات

قال عضو التجمع السياسي لنواب مدينة مصراتة محمد الرعيض، إن زيارتهم إلى العاصمة الفرنسية باريس جاءت بدعوة رسمية من وزير الخارجية جان إيف لودريان لحلحلة الأزمة الليبية .

وكشف الرعيض، لبرنامج “LIVE” على قناة “218 NEWS”، السبت، أن الوفد الممثل لمدينة مصراتة رفض في السابق 3 دعوات لزيارة فرنسا ولقاء المسؤولين هناك نظرا لعدم وجود ترتيب جيد، حسب وصفه.

وأضاف الرعيض أن التواصل مع الفرنسيين دائم ومستمر، مذكرا أن السفيرة الفرنسية لدى ليبيا قامت هذا العام بزيارة مصراتة 3 مرات والتقت بالمسؤولين فيها، كما فعل ذلك وزير الخارجية الفرنسي مرتين.

وبيّن الرعيض أن الوفد تدارس مع الجانب الفرنسي سبل الحل وإجراء العملية الانتخابية في ظروف سليمة وبعد توفر شروط إجرائها، كما طالب بضرورة أن يكون للجانب الفرنسي دور أكبر في حماية الحدود الجنوبية للبلاد التي استغلت من قبل عصابات التهريب وجماعات معارضة.

ونفى الرعيض توجه الوفد إلى العاصمة الإيطالية روما بعد إنهاء الزيارة إلى باريس لأنهم لم يتلّقوا دعوة من الجانب الإيطالي.

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