مصر تشارك ليبيا في التحقيقات مع الإرهابي “عشماوي”

أخبار ليبيا 24

كشف موقع “إرم نيوز الإماراتي” أن فريقاً من النيابة العامة في مصر، يشارك في التحقيقات التي تُجرى مع مؤسس تنظيم “المرابطون” المتشدد المصري الإرهابي المدعو “هشام عشماوي”، الموجود حالياً في ليبيا .

ونقل الموقع عن مصادر عسكرية بالجيش الليبي، أن الوفد المصري وصل إلى ليبيا بالتنسيق مع بعض قيادات قوات الجيش، مشيراً إلى أن مصر تحاول إقناع بعض الأطراف الليبية بتسليم الإرهابي عشماوي لمحاكمته في القاهرة، لكنّ أجهزة الأمن الليبية تُصرُّ على مساءلته على أراضيها، باعتباره متورطاً في عدة أحداث جرت في مدينة درنة ، التي خاضت فيها قوات الجيش معارك ضد التنظيمات المتشددة.

وقالت المصادر، إن السلطات الليبية في شرق البلاد ، أبلغت مصر مؤخراً عن رغبتها في خضوع عشماوي للمحاكمة على أراضيها، حيث يخضع حالياً للتحقيق من قِبل جهات ليبية مصرية مشتركة.

ومن جهته، قال قائد إحدى المليشيات بمدينة مصراتة، “عبدالقادر العوكلي” ، إن ملف عشماوي له بعض التأثيرات الأخرى التي قد تطال المفاوضات الجارية حول توحيد الجيش ، متوقعاً أن تسلم ليبيا عشماوي إلى مصر قريباً.

وأضاف العوكلي، أن إجراء التحقيقات مع عشماوي في ليبيا؛ كانت بسبب اتهامه بالقيام بعمليات إرهابية على أراضيها ، لكن سيتم الاتفاق بين مصر وليبيا قريباً لتسليمه، بعدما تتحصل السلطات الليبية على المعلومات التي تحتاجها من عشماوي.

وكان عشماوي المكنى بـ”أبو عمر المهاجر” ؛ والذي قُبض عليه في مدينة درنة ، قد هرب من درنة إلى مدينة سرت الليبية، وعاد إليها مرةً أخرى، واختبأ داخل أحد الأنفاق السريّة، برفقة حارسين خاصين ، أحدهما ضابط مصري سابق، والآخر تونسي منشق عن تنظيم القاعدة بالمغرب العربي ، يُكنّى

“أبو محمد المدان”.

ويعتبر “هشام عشماوي” المطلوب رقم واحد لدى أجهزة الأمن المصرية، وهو ضابط سابق بقوات الصاعقة في الجيش المصري برتبة مقدم، عمل في سيناء نحو 11 عاماً ، إلى أن تم فصله قبل حوالي 8 سنوات بموجب قرار من القضاء العسكري ؛ بعد أن “حاد عن الطريق واتجه إلى التطرف واعتنق الأفكار المتشددة وأصبح يروّج لها بين الجنود”.

وعقب فصله، كوّن عشماوي، خلية تضم مجموعة من المتشددين، من بينهم 4 ضباط شرطة مفصولون من الخدمة، وعدد من أفراد الجيش ، ثم التحق بعد ذلك بتنظيم “أنصار بيت المقدس” الذي تحوَّل إلى “ولاية سيناء”، بعد مبايعته تنظيم داعش، وأصبح عضواً فيه.

واتُّهِم عشماوي بالضلوع في أغلب الهجمات التي حدثت في مصر، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق “محمد إبراهيم” ، وقضية “عرب شركس”، كما اتُّهم بالتخطيط والمشاركة في تنفيذ مذبحة “كمين الفرافرة” في شهر يوليو 2014م، والتي قتل فيها (22) مجنَّداً بالجيش، واتُّهِم أيضاً بالمشاركة في استهداف الكتيبة (101) في شهر فبراير عام 2015م بعد اقتحامها.

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